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Гомель: бесправник, по вине которого погибла молодая девушка, сядет на 6 лет

25 февраля 2015 07:52
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Новости Беларуси. В Гомеле вынесен приговор бесправнику, по вине которого погибла молодая девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце августа 2014 года легковой автомобиль на скорости вылетел на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Двух девушек, ожидавших автобус,  пришлось доставить в реанимацию. Спасти одну из них врачам так и не удалось. Вторая до сих пор проходит сложнейший курс реабилитации. Список полученных ею травм занимает почти страницу печатного текста.

Денис Лапицкий, помощник прокурора Гомеля:
Суд постановил максимальное наказание, которое могло было ему быть назначено по совокупности данных преступлений. Это 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Суд постановил взыскать с владельца автомобиля, которым не является обвиняемый (он в момент совершения дорожно-транспортного происшествия  находился рядом с ним) сумму в счет возмещения морального вреда, превышающую миллиард рублей в пользу потерпевших.

 

# происшествия # Авария в Гомельской области # Денис Лапицкий

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