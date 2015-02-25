Гомель: бесправник, по вине которого погибла молодая девушка, сядет на 6 лет

Новости Беларуси. В Гомеле вынесен приговор бесправнику, по вине которого погибла молодая девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце августа 2014 года легковой автомобиль на скорости вылетел на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Двух девушек, ожидавших автобус, пришлось доставить в реанимацию. Спасти одну из них врачам так и не удалось. Вторая до сих пор проходит сложнейший курс реабилитации. Список полученных ею травм занимает почти страницу печатного текста.

Денис Лапицкий, помощник прокурора Гомеля:

Суд постановил максимальное наказание, которое могло было ему быть назначено по совокупности данных преступлений. Это 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Суд постановил взыскать с владельца автомобиля, которым не является обвиняемый (он в момент совершения дорожно-транспортного происшествия находился рядом с ним) сумму в счет возмещения морального вреда, превышающую миллиард рублей в пользу потерпевших.