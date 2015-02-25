Минск: ночью на «Экспобел» сгорел павильон с бытовой химией

Новости Беларуси. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

24.02.2015 в 23-51 поступило сообщение о загорании в павильоне на открытой торговой площадке ТРЦ «Экспобел» в Минский районе. Когда к месту вызова прибыли спасатели – пожарные, происходило открытое горение металлического павильона на открытой торговой площадке. Металлический павильон по продаже бытовой химии размером 3х5 был электрифицирован.

В результате пожара строение повреждено огнем, уничтожена бытовая химия. Благодаря оперативным действиям подразделений МЧС, соседние торговые точки не пострадали.

Читайте по теме: ЧП в Витебске. Январской ночью в одном из общежитий областного центра произошел пожар. Очаг возгорания находился в комнате, где проживали трое: две женщины-пенсионерки и молодой человек. Пострадавшие в тяжелом состоянии сейчас находятся в больнице.

Всего из-за серьезного задымления эвакуировали 33 человека. Помощь спасателей понадобилась соседям погорельцев – женщине и двоим ее маленьким детям (смотрите видео).