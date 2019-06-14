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В Жлобине возбуждено уголовное дело о похищении 7-летней девочки

14 июня 2019 12:25
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Новости Беларуси. По факту похищения 7-летней девочки в Жлобине возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, 12 июня в Жлобине 48-летняя местная жительница увела школьницу с детской площадки. Обеих объявили в розыск.  

Вскоре девочка и женщина были обнаружены в Тверской области России. Подозреваемая задержана, решается вопрос об её экстрадиции. Ребёнок в ближайшее время будет возвращён в Беларусь.  

На неделе сообщалось, что в Жлобине пропала 7-летняя девочка. 

Школьницу нашли на следующий день в России – подробнее здесь.  

# ЧП # происшествия # Кирейчук Елизавета

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