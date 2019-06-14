Сотрудники Витебской таможни пресекли ввоз новой одежды под видом секонд-хенда

Новости Беларуси. Сотрудниками Витебской таможни были пресечены две попытки ввоза новой одежды под видом секонд-хенда. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебскую таможню.
Оба случая произошли на пропускном пункте «Бремино-Орша». Грузовые автомобили направлялись в Беларусь из Латвии. В документах было указано, что внутри транспортных средств находится одежда и обувь секонд-хенд.
Во время досмотра таможенники обнаружили предметы одежды и обуви с этикетками и в новом состоянии. В результате был пресечен ввоз товара на сумму 85,5 тысяч белорусских рублей. В отношении правонарушителей начаты административные процессы по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.
В этом году сотрудники белорусской таможни также пресекали попытку ввоза раритетных изданий. Каких именно можно узнать здесь.