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Сотрудники Витебской таможни пресекли ввоз новой одежды под видом секонд-хенда

14 июня 2019 10:31
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Новости Беларуси. Сотрудниками Витебской таможни были пресечены две попытки ввоза новой одежды под видом секонд-хенда. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебскую таможню.   

Оба случая произошли на пропускном пункте «Бремино-Орша». Грузовые автомобили направлялись в Беларусь из Латвии. В документах было указано, что внутри транспортных средств находится одежда и обувь секонд-хенд.   

Сотрудники Витебской таможни пресекли ввоз новой одежды под видом секонд-хенда-1

Фото: Витебская таможня

Во время досмотра таможенники обнаружили предметы одежды и обуви с этикетками и в новом состоянии. В результате был пресечен ввоз товара на сумму 85,5 тысяч белорусских рублей. В отношении правонарушителей начаты административные процессы по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.   

В этом году сотрудники белорусской таможни также пресекали попытку ввоза раритетных изданий. Каких именно можно узнать здесь.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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