Сотрудники Витебской таможни пресекли ввоз новой одежды под видом секонд-хенда

Новости Беларуси. Сотрудниками Витебской таможни были пресечены две попытки ввоза новой одежды под видом секонд-хенда. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебскую таможню.

Оба случая произошли на пропускном пункте «Бремино-Орша». Грузовые автомобили направлялись в Беларусь из Латвии. В документах было указано, что внутри транспортных средств находится одежда и обувь секонд-хенд.