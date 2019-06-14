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3-летний мальчик выпал из окна детского сада в Лунинецком районе

14 июня 2019 11:01
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Новости Беларуси. 13 июня около часа дня в Лунинецком районе ребёнок выпал из окна детсада.  

Как сообщает Следственный комитет, в четверг трёхлетний мальчик находился в детском саду. Пока дети были на прогулке, в здании открыли окна. После возвращения детей окно в помещении, где дети спят, осталось открытым.  

Когда воспитательница уложила ребёнка в постель и пошла помогать другим детям, мальчик забрался в окно, рядом с которым была расположена его кровать, а затем упал с высоты второго этажа.  

Сейчас пострадавший находится в медучреждении, жизнь малыша вне опасности.  

По факту случившегося ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Мозырском районе двухлетний мальчик выпал из окна.  

Ребёнок был доставлен в реанимацию – здесь подробности.  

# Падение с высоты # происшествия

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