3-летний мальчик выпал из окна детского сада в Лунинецком районе

Новости Беларуси. 13 июня около часа дня в Лунинецком районе ребёнок выпал из окна детсада.

Как сообщает Следственный комитет, в четверг трёхлетний мальчик находился в детском саду. Пока дети были на прогулке, в здании открыли окна. После возвращения детей окно в помещении, где дети спят, осталось открытым.

Когда воспитательница уложила ребёнка в постель и пошла помогать другим детям, мальчик забрался в окно, рядом с которым была расположена его кровать, а затем упал с высоты второго этажа.

Сейчас пострадавший находится в медучреждении, жизнь малыша вне опасности.

По факту случившегося ведётся проверка.

Весной 2019 года в Мозырском районе двухлетний мальчик выпал из окна.