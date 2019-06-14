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Хотел переплыть озеро. В Гродно милиционер спас тонувшего мужчину

14 июня 2019 12:02
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Новости Беларуси. В Гродно 13 июня тонувшему пришёл на помощь милиционер.  

Как сообщает МВД Беларуси, в четверг сотрудник Департамента охраны вместе с друзьями отдыхал на пляже возле озера «Юбилейное». В определённый момент правоохранитель заметил в водоёме кричащего мужчину.  

Зовущий на помощь был примерно в 70 метрах от берега. Милиционер среагировал быстро и поплыл к терпящему бедствие человеку. Доплыв до мужчины, сотрудник милиции попытался успокоить его, и в то же время поплыл с ним к суше.  

Когда мужчины выбрались из воды, спасённый пояснил, что хотел переплыть озеро, но ему не хватило сил, и он начал тонуть.  

Примерно неделю назад в Витебске милиционер спас гражданина, который собирался прыгнуть с моста. 

Спасённый был передан медикам – здесь подробности.  

# Спасение # происшествия

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