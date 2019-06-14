Хотел переплыть озеро. В Гродно милиционер спас тонувшего мужчину

Новости Беларуси. В Гродно 13 июня тонувшему пришёл на помощь милиционер.

Как сообщает МВД Беларуси, в четверг сотрудник Департамента охраны вместе с друзьями отдыхал на пляже возле озера «Юбилейное». В определённый момент правоохранитель заметил в водоёме кричащего мужчину.

Зовущий на помощь был примерно в 70 метрах от берега. Милиционер среагировал быстро и поплыл к терпящему бедствие человеку. Доплыв до мужчины, сотрудник милиции попытался успокоить его, и в то же время поплыл с ним к суше.

Когда мужчины выбрались из воды, спасённый пояснил, что хотел переплыть озеро, но ему не хватило сил, и он начал тонуть.

Примерно неделю назад в Витебске милиционер спас гражданина, который собирался прыгнуть с моста.