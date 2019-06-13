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Пропавшую в Жлобине 7-летнюю девочку нашли в России

13 июня 2019 14:00
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Новости Беларуси. Пропавшая накануне в Жлобине семилетняя девочка найдена.  

Сообщалось, что ребенка могли увести – читать далее.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, девочку нашли на территории России днем 13 июня.  

Пропавшую в Жлобине 7-летнюю девочку нашли в России-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Сейчас ребенок находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области. Девочку передадут законному представителю для возращения домой.  

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

# Пропавшие люди # происшествия # Кирейчук Елизавета

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