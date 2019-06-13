Пропавшую в Жлобине 7-летнюю девочку нашли в России

По информации УВД Гомельского облисполкома, девочку нашли на территории России днем 13 июня.

Сейчас ребенок находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области. Девочку передадут законному представителю для возращения домой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.