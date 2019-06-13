Пропавшую в Жлобине 7-летнюю девочку нашли в России

Новости Беларуси. Пропавшая накануне в Жлобине семилетняя девочка найдена.
Сообщалось, что ребенка могли увести – читать далее.
По информации УВД Гомельского облисполкома, девочку нашли на территории России днем 13 июня.
Новости Беларуси. Пропавшая накануне в Жлобине семилетняя девочка найдена.
Сообщалось, что ребенка могли увести – читать далее.
По информации УВД Гомельского облисполкома, девочку нашли на территории России днем 13 июня.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Сейчас ребенок находится в Старицком отделе полиции УМВД России по Тверской области. Девочку передадут законному представителю для возращения домой.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.