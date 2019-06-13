В Жлобине пропала 7-летняя девочка

По информации поисково-спасательного отряда «Симуран», Кирейчук Елизавета Сергеевна вечером двенадцатого июня ушла с 17 микрорайона города. Местонахождение девочки до сих пор не установлено. Сообщается, что ребенка могли увести.

Школьница была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки.

Девочка ростом около 125 сантиметров, у нее светлые волосы и плотное телосложение.

Информацию о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 (0232) 70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.

