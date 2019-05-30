В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт

Новости Беларуси. Сорванные крыши, размытые трассы, затопленные поля и деревни. Центральный и западный регион Беларуси пережили удар стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси в 8 фото Причем наступала она мгновенно, оставляя после себя разрушительный след, на ликвидацию которого уйдет не один день.

40 минут назад дорога была нормальная Ехали из Першаи на Воложин, дорога отсутствует. Грозовой фронт, сильный ветер и небывалый ливень. Дороги размыло в Воложинском районе.

От падения деревьев по стране пострадало 7 автомобилей. В Минске на оживленном перекрестке их накрыло крышей, которую сорвало со здания на улице Багратиона. На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома