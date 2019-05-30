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В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт

30 мая 2019 07:57
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Новости Беларуси. Сорванные крыши, размытые трассы, затопленные поля и деревни. Центральный и западный регион Беларуси пережили удар стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси в 8 фото

Причем наступала она мгновенно, оставляя после себя разрушительный след, на ликвидацию которого уйдет не один день.

В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт-1

40 минут назад дорога была нормальная Ехали из Першаи на Воложин, дорога отсутствует.

Грозовой фронт, сильный ветер и небывалый ливень. Дороги размыло в Воложинском районе.

В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт-4

От падения деревьев по стране пострадало 7 автомобилей. В Минске на оживленном перекрестке их накрыло крышей, которую сорвало со здания на улице Багратиона.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт-7

30 мая синоптики говорят о возможном повторении ситуации. Непогода не отступает: ливни, сильный ветер и град прогнозируются на востоке страны.

Грозы, ветер и тепло. Какая погода будет в последние дни весны

# Природные катаклизмы # происшествия # Фотофакт

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