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Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси

30 мая 2019 06:43
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Новости Беларуси. 29 мая по территории Беларуси прошёл грозовой фронт с порывами ветра до 13 м/с. В результате непогоды повреждено здание, разрушено два дорожных покрытия и повалено одиннадцать деревьев.  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, в Минске по ул. Багратиона была повреждена кровля здания церкви «Гефсимания».  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-4

Фото: МЧС Беларуси  

Также в столице в промежутке с полшестого до полседьмого вечера были подтоплены пять участков дорог, что привело к остановке движения 19 троллейбусных маршрутов почти на час.  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-7

Фото: МЧС Беларуси  

В Воложинском районе из-за продолжавшегося с трёх дня до шести вечера ливня произошли подмывы грунта и разрушения участков дороги Р-54 между д. Першаи и д. Скрундевщина и (10х20 м) асфальтной дороги в д. Першаи.  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-10

Фото: МЧС Беларуси  

Деревья упали в Минске (6 случаев) и в Витебской области (5 случаев). В результате этого семь легковушек получили повреждения.  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-13

Фото: МЧС Беларуси  

Никто не пострадал, ведутся ремонтно-восстановительные работы.  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-16

Фото: МЧС Беларуси  

Ранее сообщалось, что грозовой фронт накрыл Минск. 

Сильнее всего ливень затронул жителей Зеленого Луга, микрорайона Уручье и Новой Боровой (здесь подробности).  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-19

Фото: МЧС Беларуси  

Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси-21

Фото: МЧС Беларуси  

# Погода в Беларуси # происшествия

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