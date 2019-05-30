Сорвана крыша и разрушены дороги. Последствия непогоды в Беларуси

Новости Беларуси. 29 мая по территории Беларуси прошёл грозовой фронт с порывами ветра до 13 м/с. В результате непогоды повреждено здание, разрушено два дорожных покрытия и повалено одиннадцать деревьев.
Новости Беларуси. 29 мая по территории Беларуси прошёл грозовой фронт с порывами ветра до 13 м/с. В результате непогоды повреждено здание, разрушено два дорожных покрытия и повалено одиннадцать деревьев.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, в Минске по ул. Багратиона была повреждена кровля здания церкви «Гефсимания».
Фото: МЧС Беларуси
Также в столице в промежутке с полшестого до полседьмого вечера были подтоплены пять участков дорог, что привело к остановке движения 19 троллейбусных маршрутов почти на час.
Фото: МЧС Беларуси
В Воложинском районе из-за продолжавшегося с трёх дня до шести вечера ливня произошли подмывы грунта и разрушения участков дороги Р-54 между д. Першаи и д. Скрундевщина и (10х20 м) асфальтной дороги в д. Першаи.
Фото: МЧС Беларуси
Деревья упали в Минске (6 случаев) и в Витебской области (5 случаев). В результате этого семь легковушек получили повреждения.
Фото: МЧС Беларуси
Никто не пострадал, ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Фото: МЧС Беларуси
Ранее сообщалось, что грозовой фронт накрыл Минск.
Сильнее всего ливень затронул жителей Зеленого Луга, микрорайона Уручье и Новой Боровой (здесь подробности).
Фото: МЧС Беларуси
Фото: МЧС Беларуси