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В Каменецком районе найдена пропавшая 92-летняя пенсионерка

30 мая 2019 07:04
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Новости Беларуси. 29 мая примерно в полдевятого утра спасателям сообщили о пропавшей неподалёку от деревни Мачулище Каменецкого района пенсионерке.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, 92-летняя женщина ушла из дома утром 28 мая. Родственники не смогли с ней связаться и обратились за помощью.  

В Каменецком районе найдена пропавшая 92-летняя пенсионерка-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Около половины десятого вечера в среду сотрудники МЧС нашли пенсионерку в бессознательном состоянии в поле на берегу мелиоративного канала на расстоянии 3 км от д. Токари.  

Гражданке была оказана неотложная медпомощь, после чего женщина была доставлена в реанимацию.  

Весной 2019 года в лесу в Пуховичском районе заблудилась школьница.  

Приехавшая с родителями на дачу девочка каталась на велосипеде – подробнее здесь.  

# Происшествия в лесу # происшествия

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