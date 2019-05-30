В Каменецком районе найдена пропавшая 92-летняя пенсионерка

По сведениям Брестского ОУМЧС, 92-летняя женщина ушла из дома утром 28 мая. Родственники не смогли с ней связаться и обратились за помощью.

Новости Беларуси. 29 мая примерно в полдевятого утра спасателям сообщили о пропавшей неподалёку от деревни Мачулище Каменецкого района пенсионерке.

Около половины десятого вечера в среду сотрудники МЧС нашли пенсионерку в бессознательном состоянии в поле на берегу мелиоративного канала на расстоянии 3 км от д. Токари.

Гражданке была оказана неотложная медпомощь, после чего женщина была доставлена в реанимацию.

Весной 2019 года в лесу в Пуховичском районе заблудилась школьница.