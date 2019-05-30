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Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша

30 мая 2019 06:40
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Новости Беларуси. Пограничники пресекли очередную попытку ввоза наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша-1

В пункте пропуска «Брузги» задержан россиянин, который пытался ввезти в нашу страну около 15 килограммов гашиша. Тайник с запрещенным веществом обнаружили во внутренней конструкции автомобиля.

Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В ходе проведения пограничного контроля с использованием технических средств и служебной собаки в транспортном средстве были обнаружены свертки с гашишем общей массой около 15 килограммов.

Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша-7

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. 

Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша-10

# Наркотики # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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