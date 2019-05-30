Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша

Новости Беларуси. Пограничники пресекли очередную попытку ввоза наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пограничники пресекли очередную попытку ввоза наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пункте пропуска «Брузги» задержан россиянин, который пытался ввезти в нашу страну около 15 килограммов гашиша. Тайник с запрещенным веществом обнаружили во внутренней конструкции автомобиля.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В ходе проведения пограничного контроля с использованием технических средств и служебной собаки в транспортном средстве были обнаружены свертки с гашишем общей массой около 15 килограммов.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.