Россиянин пытался ввезти в Беларусь около 15 килограммов гашиша

Новости Беларуси. Пограничники пресекли очередную попытку ввоза наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Брузги» задержан россиянин, который пытался ввезти в нашу страну около 15 килограммов гашиша. Тайник с запрещенным веществом обнаружили во внутренней конструкции автомобиля.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В ходе проведения пограничного контроля с использованием технических средств и служебной собаки в транспортном средстве были обнаружены свертки с гашишем общей массой около 15 килограммов.