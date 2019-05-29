На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

Новости Беларуси. 29 мая мощный грозовой фронт после шести вечера накрыл столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре серьёзных подтоплений не зафиксировано. Сильнее всего ливень затронул жителей Зеленого Луга, микрорайона Уручье и Новой Боровой.

Не обошлось и без ЧП. В районе Запорожской площади порывами ветра снесло крышу жилого дома. Очевидцы утверждают, что это был смерч. Конструкция оказалась на проезжей части, повредив три автомобиля и контактные сети.