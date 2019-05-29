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На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

29 мая 2019 18:02
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Новости Беларуси. 29 мая мощный грозовой фронт после шести вечера накрыл столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома-1

В центре серьёзных подтоплений не зафиксировано. Сильнее всего ливень затронул жителей Зеленого Луга, микрорайона Уручье и Новой Боровой.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома-4

Не обошлось и без ЧП. В районе Запорожской площади порывами ветра снесло крышу жилого дома. Очевидцы утверждают, что это был смерч. Конструкция оказалась на проезжей части, повредив три автомобиля и контактные сети.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома-7

Обошлось без пострадавших. Но троллейбусное движение в этом районе оказалось парализовано.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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