На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

Новости Беларуси. 29 мая мощный грозовой фронт после шести вечера накрыл столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 мая мощный грозовой фронт после шести вечера накрыл столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В центре серьёзных подтоплений не зафиксировано. Сильнее всего ливень затронул жителей Зеленого Луга, микрорайона Уручье и Новой Боровой.
Не обошлось и без ЧП. В районе Запорожской площади порывами ветра снесло крышу жилого дома. Очевидцы утверждают, что это был смерч. Конструкция оказалась на проезжей части, повредив три автомобиля и контактные сети.
Обошлось без пострадавших. Но троллейбусное движение в этом районе оказалось парализовано.