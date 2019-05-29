Грозы, ветер и тепло. Какая погода будет в последние дни весны

Новости Беларуси. В последние дни мая Беларусь ожидают грозы, дожди и теплая погода.

По информации Белгидромета, 30 мая – в четверг – по востоку страны прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Его порывы составят до 15-20 м/с. Днем по Гомельской и Могилевской областям – град. Ночью и утром местами слабый туман.

Ночью температура составит от +6 °C до +12 °C, а по юго-востоку – от +13 °C до +17 °C. Днем столбик термометра поднимется до +17 °C…+23 °C, а по юго-востоку – до +28 °C.

В пятницу – 31 мая – преимущественно без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только ночью и утром по юго-востоку Беларуси.

Ночью температура будет от +5 °C до +12 °C градусов, по юго-востоку до +15 °C. Днем прогнозируется от +19 °C до +25 °C.