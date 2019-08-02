В Витебском районе в лесу разыскивают 81-летнего грибника

Новости Беларуси. В Витебском районе разыскивают 81-летнего мужчину, который ушел в лес за грибами.
По информации УВД Витебского облисполкома, пенсионер отправился в лес около 17:00 первого августа. Мужчина сказал, что пошел за грибами «на полчасика».
К позднему вечеру пенсионер не вернулся домой, и к правоохранителям обратилась знакомая мужчины.
При себе у грибника нет мобильного телефона, поэтому с ним невозможно выйти на связь. Сейчас продолжаются поиски мужчины – около деревни Поддубье сотрудники милиции, МЧС и военнослужащие внутренних войск прочесывают местность.
Любую информацию о местонахождении пенсионера просят сообщить по телефону 102.
Что взять с собой и как одеваться перед походом в лес?
В сообщении также напоминают, что не стоит пускать одних в лес детей и пожилых людей. Они могут переоценить свои возможности, забрести в глухие места, откуда не смогут найти дорогу домой.
При себе нужно иметь телефон, воду, а также стоит предупредить близких, куда вы направляетесь.
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