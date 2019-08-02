В Минске милиционер спас школьницу. Она хотела спрыгнуть с 19-го этажа

Новости Беларуси. Школьница хотела спрыгнуть с балкона 19-го этажа в Минске. Ее жизнь спас сотрудник милиции. Эту информацию сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Первомайский РУВД.

В милицию поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что ее подруга планирует совершить суицид. Об этом девушка рассказывала в прямом эфире своим подписчикам. Оперативный дежурный направил на место событий милицейский наряд.

По дороге к жилому дому по улице Руссиянова, где девушка планировала прыгнуть с 19 этажа, сотрудник уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников пытался общаться со школьницей в социальных сетях. Он уговаривал девушку от суицида и тем самым оттягивал время совершения поступка. Прибыв на место событий, Дмитрий Гутников оперативно нашел балкон и оттянул школьницу на безопасное расстояние от ограждения.

Позже девушка была передана лично родителям. Девушка пояснить свой поступок не смогла.