В лесу в Кличевском районе заблудился 12-летний мальчик. Его нашли в 20 км от места потери

Новости Беларуси. Двенадцатилетний мальчик, который заблудился в лесу Кличевского района, найден в 20 километрах от места пропажи. Известно, что с ребенком все в порядке. Эту информацию сообщает МВД Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

В Кличевский РОВД позвонил житель населенного пункта Суша. Он сообщил, что его несовершеннолетний сын встретил разыскиваемого мальчика в деревне.

Напомним, подросток потерялся в лесу рядом с деревней Дубна в Кличевском районе первого августа. Он попросился зайти в лес и вскоре перестал откликаться.