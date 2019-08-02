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В лесу в Кличевском районе заблудился 12-летний мальчик. Его нашли в 20 км от места потери

02 августа 2019 08:07
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Новости Беларуси. Двенадцатилетний мальчик, который заблудился в лесу Кличевского района, найден в 20 километрах от места пропажи. Известно, что с ребенком все в порядке. Эту информацию сообщает МВД Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

В Кличевский РОВД позвонил житель населенного пункта Суша. Он сообщил, что его несовершеннолетний сын встретил разыскиваемого мальчика в деревне.

Напомним, подросток потерялся в лесу рядом с деревней Дубна в Кличевском районе первого августа. Он попросился зайти в лес и вскоре перестал откликаться.

Недавно был завершен розыск пропавшей из детдома Минска воспитанницы. Ее нашли спустя две недели (читать далее). 

# Пропавшие люди # происшествия

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