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В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью

02 августа 2019 10:13
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины жителем Пружанского района. Эту информацию сообщает УСК по Брестской области.

Следствие выяснило, что вечером 14 мая текущего года 59-летний мужчина распивал алкогольные напитки с 60-летней знакомой у себя дома. В какой-то момент у приятелей произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес своей гостье удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью -1

Фото: СК

В ходе расследования были опрошены обвиняемый и свидетели происшествия, проведен ряд экспертиз. Мужчина рассказал, что конфликт произошел, потому что его гостья отказалась покидать квартиру. 59-летний житель Пружанского района обвиняется по п.6 ч.2 ст.169 УК Республики Беларусь.

В июне текущего года мужчина убил с особой жестокостью соседа по больничной палате (читать далее). 

# Убийство # происшествия

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