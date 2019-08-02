В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины жителем Пружанского района. Эту информацию сообщает УСК по Брестской области.

Следствие выяснило, что вечером 14 мая текущего года 59-летний мужчина распивал алкогольные напитки с 60-летней знакомой у себя дома. В какой-то момент у приятелей произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес своей гостье удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.