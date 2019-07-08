В Бобруйском районе собиравший с мамой чернику мальчик потерялся в лесу

Новости Беларуси. Утром 6 июля в Бобруйском районе возле деревни Бабино-2 мальчик пошёл с матерью в лес и заблудился.

По сведениям МЧС Беларуси, за помощью к спасателям обратилась мама 14-летнего ребёнка. К указанному месту выехали сотрудники МЧС и правоохранители. Менее чем через час подросток был найден, госпитализация ему не потребовалась.

Как пояснила женщина, она и её сын ходили собирать чернику.

Весной 2019 года в Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой.