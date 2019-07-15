Что взять с собой и как одеваться перед походом в лес?

В Беларуси стартовал сезон сбора лесных ягод и грибов. Как не заблудится в лесу, и что делать, если все-таки потерял дорогу? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович. «Одеваемся как будто мы идем партизанить» Часто слышим, что люди теряются в лесу. А какова статистика?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Вот вчера наши сотрудники оказывали помощь в Пуховичском районе: искали бабушку вместе с сотрудниками РОВД. Все хорошо, бабушка жива, в медицинской помощи не нуждается. Но вы правы, эти случаи с началом сезона учащаются, и спасатели выезжают, оказывают помощь. Для того, чтобы не блуждать, необходимо подготовиться к походу в лес. Когда мы собираемся в лес за ягодами, мы одеваемся как будто мы идем партизанить. Одеваем все самое темное. Конечно, одежда должна быть удобной и комфортной, непромокаемой. Но лучше использовать какой-то яркий элемент, потому что, во-первых, вас будет легко заметить, если вы вдруг потерялись. Этот же элемент в одежде (кепка может быть либо какой-то платок) вы сможете использовать, если вам придется переночевать в лесу и оставить его, чтобы вас заметили, не прошли мимо вас.

Если останавливаться на том, что обязательно с собой взять при походе в лес, – это вода, минимальный запас еды, если кому-то необходимы – медикаменты, взять с собой нож, спички и обязательно сообщить своим родным и близким, в каком направлении вы собираетесь двигаться. Где вы будете заходить в лес – населенный пункт либо какое-то знаковое место – и мобильный телефон необходимо зарядить и взять с собой, поскольку он тоже спасает. Если вы видите, что заблудились, и есть возможность, есть связь, вы набираете специалиста, ему говорите: «Я вижу, что потерялся. Заходил там-то, планировал двигаться туда-то». Для нас это кажется на первый взгляд: ну как это поможет специалистам? Но все же площадь поиска человека уменьшит. «Можно взять с собой свисток» Когда дети пропадают в лесах – это страшно. Что нужно знать родителям, что нужно говорить?

Анастасия Швайбович:

И мы, специалисты, перед началом летних каникул, и родители должны объяснять, что лес – это не место для игр. Совсем другой вопрос, когда родители сами, осознано берут своих детей в лес за грибами и ягодами, в любом случае перед походом мама и папа должны объяснить, что ребенок не должен отходить ни на шаг. Ну и контролировать это, чтобы ребенок всегда был рядом, проговорить. Если буквально отошел на несколько шагов, так случилось, ребенок должен кричать, звать на помощь. Родители услышат, вернуться и все будет хорошо, будет хеппи-энд, скажем так. Обязательно все-таки пройти в мобильном приложении «Помощь рядом», там есть тесты. Мама, папа вместе сели, порешали, поотвечали на вопросы, что делать, что с собой взять. Родители возобновили информацию и дети уже подкованы.

Хорошее средство, кажется таким простым, можно взять с собой свисток. Им может воспользоваться и взрослый человек, который заблудился. Мы сейчас говорим том, что массово выдвигаемся в лес, то есть сейчас могут быть грибники, которые также сейчас находятся на «тихой охоте», могут быть работники лесного хозяйства, которые помогут вам сориентироваться в лесу. А вообще самое главное – это не паниковать. «Если вы все время будете идти в сторону, можете только углубляться в лес» Я знаю, что нужно идти всегда прямо. Через час-два на какую-то дорогу выйдешь. Анастасия Швайбович:

Если вы идете прямо, то скорее всего, по идее, вы должны выйти либо к линиям электропередач, вдоль которых вы будете идти и обязательно выйдете к населенному пункту, или можете выйти к железной дороге, вдоль которой также будете идти и выйдете к населенному пункту. Ручей… Все это может вывести к людям. А если вы все время будете идти в сторону-сторону, можете только углубляться в лес.