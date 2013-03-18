В Витебской области сын убил собственную мать и повесился

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Лиозенском районе Витебской области. Труп женщины 1947 года рождения был найден 14 марта во дворе ее дома коммунальщиками. У погибшей пенсионерки обнаружена черепно-мозговая травма, сообщает БЕЛТА. Повешенным оказался и 40-летний сын убитой женщины. Известно, что мужчина проживал со своей матерью, не работал.

По предварительной версии МВД, мужчина убил свою мать, после чего покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Случай убийства близких родственников в Беларуси, к сожалению, далеко не первый. Так, в 2009 году в Лидском районе брат убил брата молотком, 39-летний мужчина от многочисленных травм головы скончался. В 2010 году в Витебске 28-летняя падчерица убила отчима. В Гомеле в 2012 году произошло заказное убийство предпринимателя и его матери, «заказчиком» оказался сын убитого.