«Ужасные вещи». Трамп рассказал, что он будет применять торговые лицензии

По словам президента США Дональда Трампа, Верховный суд наделил его дополнительными полномочиями, которые позволяют ему пользоваться торговыми лицензиями для оказания давления на иностранные государства. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, теперь он может делать с ними «ужасные вещи».

Ранее Трамп ввел 10-процентные пошлины на импорт из всех стран, но Верховный суд постановил, что у президента не было на это права – такие полномочия принадлежат Конгрессу.

Трамп оставил это решение без внимания, но пообещал сохранить тарифы, связанные с национальной безопасностью, используя резервный план.

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