В Вилейке разрабатывают новый генеральный план города

Новые жилые дома и пространства для горожан. В Вилейке разрабатывают новый генплан города, который будет действовать до 2040 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Документ охватит и ближайшие деревни: Снежково, Беловоротицу, Избино и Корвели.

Так, по плану городская черта расширится – в нее включат пляж Вилейского водохранилища. Есть интересные перспективные решения. Например, размещение в центре города специализированной фуд-зоны. Самое активное возведение многоэтажной и усадебной жилой застройки планируется в микрорайоне «Северный». Предусмотрено два этапа: до 2030 и 2040 года.

Роман Сак, начальник отдела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома:

Сейчас застройка идет у Максима Козинца. У нас есть проект детальной планировки Северной-5. Сейчас будет в 2026 году запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов, в том числе арендных. По улице Островского будет в 2026-му построен 12-квартирный жилой дом.

Город активно развивается. В 2025 году в Вилейке введено в эксплуатацию 27,5 тысяч квадратных метров жилья.