Около 30 современных МТК построят в 2026 году в Минской области

Пятилетка качества – ориентир для работы всех сфер экономики: от промышленности и строительства до здравоохранения и сельского хозяйства. Акцент делают на АПК, в частности животноводстве. Так, в 2026-м в центральном регионе возведут не менее 30 современных молочно-товарных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строят новый объект и в сельхозпредприятии «Шипяны-АСК» Смолевичского района. МТК рассчитан на тысячу голов, из которых 800 – дойное стадо. Специалисты уже возвели основные корпуса, сейчас занимаются внутренней отделкой, закупается современное оборудование. Здесь будет замкнутый цикл производства.

Дмитрий Богданович, первый заместитель председателя Смолевического райисполкома:

Наш район входит в топ-3 районов по валовому производству молока. За 2025 год было произведено более 122 тысяч тонн молока с товарностью порядка 94 %. В настоящее время мы находимся на предприятии «Шипяны-АСК», которая по итогам 2025 года надоела порядка 14 тысяч тонн молока.

Объект введут в эксплуатацию уже в конце 2026 года. Активно ведутся работы еще на четырех сельхозпредприятиях Смолевичского района. Здесь появятся современные профилактории на 1650 голов.