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В Мозыре милиционер прострелил ноги трем хулиганам

18 марта 2013 10:58
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Новости Беларуси. 17 марта у ресторана «Эллада» в Мозыре наряд милиции пытался задержать за мелкое хулиганство четверых молодых людей (самый старший — 1983 года рождения, самый младший — 1992-го).  Однако милиционеры столкнулись с активным сопротивлением с их стороны.

Один из хулиганов разбитой бутылкой ранил в голову сотрудника органов внутренних дел. Милиционеры предупредили, что будут стрелять, однако на молодежь это не подействовало, сообщают белорусские интернет-издания.  После предупредительного выстрела один из двух милиционеров произвел три прицельных выстрела.  В результате три человека ранены в ноги. Они госпитализированы. Четвертый задержан.

Это не первый случай применения табельного оружия сотрудниками милиции на днях в Мозыре.  Как сообщает газета «Жыццё Палесся», совсем недавно инспекторы ДПС ОГАИ Мозырского РОВД выстрелами остановили автомобиль «Ауди», который приближался к Мозырю.  За рулем авто находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, не реагировавший на требования сотрудников ГАИ остановиться. Было принято  решение об использовании табельного оружия. После предупредительных выстрелов в воздух было произведено несколько прицельных по автомобилю. Но даже на спущенных колесах упрямый нарушитель продолжал движение в сторону города, пока его не задержали.

# происшествия # Перестрелка

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