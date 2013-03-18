В Мозыре милиционер прострелил ноги трем хулиганам

Новости Беларуси. 17 марта у ресторана «Эллада» в Мозыре наряд милиции пытался задержать за мелкое хулиганство четверых молодых людей (самый старший — 1983 года рождения, самый младший — 1992-го). Однако милиционеры столкнулись с активным сопротивлением с их стороны.



Один из хулиганов разбитой бутылкой ранил в голову сотрудника органов внутренних дел. Милиционеры предупредили, что будут стрелять, однако на молодежь это не подействовало, сообщают белорусские интернет-издания. После предупредительного выстрела один из двух милиционеров произвел три прицельных выстрела. В результате три человека ранены в ноги. Они госпитализированы. Четвертый задержан.

Это не первый случай применения табельного оружия сотрудниками милиции на днях в Мозыре. Как сообщает газета «Жыццё Палесся», совсем недавно инспекторы ДПС ОГАИ Мозырского РОВД выстрелами остановили автомобиль «Ауди», который приближался к Мозырю. За рулем авто находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, не реагировавший на требования сотрудников ГАИ остановиться. Было принято решение об использовании табельного оружия. После предупредительных выстрелов в воздух было произведено несколько прицельных по автомобилю. Но даже на спущенных колесах упрямый нарушитель продолжал движение в сторону города, пока его не задержали.