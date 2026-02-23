Депутат Рады Гетманцев прогнозирует финансовую катастрофу в Украине

Уже в апреле Украину ожидает финансовый кризис – денег на покрытие расходов бюджета не останется, сообщил глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев. Дефицит бюджета временно закрывается за счет распределения средств, зарезервированных на будущие периоды. Об этом пишет ТАСС.

Киев рассчитывает на новый транш от МВФ, но для этого нужно принять ряд налоговых законопроектов. Ряд депутатов называют условия фонда «зверскими» и предупреждают, что их выполнение уничтожит малый и средний бизнес.

Власти страны признают, что собственные ресурсы фонда полностью исчерпаны.

Западные же партнеры требуют, чтобы Украина самостоятельно искала новые источники финансирования.

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