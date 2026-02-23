Кто из известных белорусов родился в Мядельском районе? Узнали о знаменитых уроженцах

Познакомьтесь с выдающимися уроженцами Мядельщины в программе «Путевка BY». Среди них – народный художник Беларуси Василий Петрович Шарангович, ведущая актриса Купаловского театра Мария Георгиевна Захаревич и, конечно, народный поэт Беларуси Максим Танк, он же Евгений Иванович Скурко.

В экспозиции собрали ценные рукописи, фото и личные вещи классика. Здесь вам откроют разные грани гения и окунут в его мир.

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народой славы:

Максим Танк был невероятно талантлив. Это не только поэт, но также известный общественный политический деятель. Он долгое время возглавлял Союз писателей Беларуси и при этом оставался невероятно скромным человеком, помогал своим землякам, чем мог. В своей минской квартире принимал односельчан.