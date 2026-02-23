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Кто из известных белорусов родился в Мядельском районе? Узнали о знаменитых уроженцах

23 февраля 2026 14:42
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Познакомьтесь с выдающимися уроженцами Мядельщины в программе «Путевка BY». Среди них – народный художник Беларуси Василий Петрович Шарангович, ведущая актриса Купаловского театра Мария Георгиевна Захаревич и, конечно, народный поэт Беларуси Максим Танк, он же Евгений Иванович Скурко.

Кто из известных белорусов родился в Мядельском районе? Узнали о знаменитых уроженцах-2

В экспозиции собрали ценные рукописи, фото и личные вещи классика. Здесь вам откроют разные грани гения и окунут в его мир.

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народой славы:
Максим Танк был невероятно талантлив. Это не только поэт, но также известный общественный политический деятель. Он долгое время возглавлял Союз писателей Беларуси и при этом оставался невероятно скромным человеком, помогал своим землякам, чем мог. В своей минской квартире принимал односельчан.

Кто из известных белорусов родился в Мядельском районе? Узнали о знаменитых уроженцах-4

Татьяна Писарчик:
Значительная часть творчества поэта посвящена нарочанскому краю. Сохранился его дом в деревне Пильковщина, и в наших фондах хранится значительная часть экспонатов, которая связана с жизнью этого выдающегося человека. Максим Танк много стихотворений посвящал своей малой родине.

Подробнее смотрите в видео.

# История # Музеи Беларуси # Туризм # Максим Танк # Мария Захаревич # Василий Шарангович # Анастасия Макеева # Татьяна Писарчик

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