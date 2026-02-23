Как проходят службы для прихожан с нарушением слуха – рассказал настоятель храма

Иерей Иоанн Борисевич, настоятель прихода храма Сретения Господня г. Минска: На самом деле все начиналось действительно очень чудесным образом. Наш владыка экзарх, обратив внимание на важность и необходимость служения для глухих людей, важность того, что богослужения должны быть для них понятными. Потому что мы в обычный храм заходим и слышим богослужение. Представьте на мгновение, закройте уши хотя бы на 10 минут и вы поймете насколько вам неловко. Была зарегистрирована община в 2024 году. Мы зарегистрировали приход в честь Сретения Господня. Неслучайно так сложилось, что именно на территории предприятия «Виток», оно подчиняется Белорусскому обществу глухих, на этой территории выделилось помещение, в котором мы сделали ремонт. Мы здесь с вами как раз находимся. Освящена была часовня в честь иконы Божьей Матери «Знамение» на праздник Сретения ровно год назад.

Иерей Иоанн Борисевич:

Все совпало. Началась богослужебная жизнь. Сразу было немножечко сложно, потому что нужно было понять, как людям удобно вплоть до того, что где встать. С какой стороны встать переводчику, где стоять хору. На протяжении уже длительного времени мы выработали определенную концепцию. Мы выработали понятные жесты. Откровенно говоря, даже у нас иногда возникают сложности с пониманием церковнославянских текстов и нужно прибегать к переводу, кальке с греческого. Представьте, что для глухих. Этот храм – это не просто храм, это лаборатория. Мы каждый раз находим новые жесты, понимание у людей. Придумываем какой-то жест, спрашиваем у глухих, подходит он, не подходит. Понимают они его или не понимают. Таким образом рождается живая литургическая жизнь. Они не просто пришли, постояли на службе, посмотрели перевод. Они участвуют в этом переводе. То есть они просят, чтобы им переводили, чтобы для них было понятно. Это, мне кажется, очень важно.