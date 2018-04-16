В Гомеле раскрыто ограбление ювелирного магазина. Похищенное найдено под ванной

Новости Беларуси. В Гомеле по горячим следам раскрыто ограбление ювелирного магазина.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к правоохранителям обратились продавцы магазина. По их словам, злоумышленник украл 17 золотых цепочек общим весом 335,25 грамм. Стоимость похищенного имущества оценивается в 49 102 рубля.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний безработный гомельчанин. В доме задержанного был проведён обыск. Всё похищенное имущество найдено под ванной и изъято.
Возбуждено уголовное дело. За данное правонарушение подозреваемому может грозить 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2018 года был задержан минчанин.
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