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В Гомеле раскрыто ограбление ювелирного магазина. Похищенное найдено под ванной

16 апреля 2018 09:56
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Новости Беларуси. В Гомеле по горячим следам раскрыто ограбление ювелирного магазина.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к правоохранителям обратились продавцы магазина. По их словам, злоумышленник украл 17 золотых цепочек общим весом 335,25 грамм. Стоимость похищенного имущества оценивается в 49 102 рубля.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний безработный гомельчанин. В доме задержанного был проведён обыск. Всё похищенное имущество найдено под ванной и изъято.  

Возбуждено уголовное дело. За данное правонарушение подозреваемому может грозить 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  

Весной 2018 года был задержан минчанин.

Мужчина воровал металлические изделия с минских кладбищ – подробнее здесь.  

# происшествия # Кража

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