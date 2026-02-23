Прямой эфир

Каллас призвала сократить армию РФ

23 февраля 2026 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Каллас призвала сократить армию РФ-0

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала европейских министров требовать от России сокращения армии, но не назвала желаемую численность российских войск. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, ограничения должны быть взаимными и касаться также Украины.

Каллас отметила, что не ожидает мира в ближайшие месяцы, и призвала страны ЕС выработать единые требования к России в случае переговоров. По ее словам, ЕС должен добиваться от Москвы максимальных уступок, чтобы в итоге получить хоть что-то.

Она также отметила, что на заседании министры обсудят 20-й пакет санкций, по которому она не ожидает прогресса, и финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое еще не согласовано.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Ужасные вещи». Трамп рассказал, что он будет применять торговые лицензии
23 февраля 2026 13:53

«Ужасные вещи». Трамп рассказал, что он будет применять торговые лицензии

Более 60 млн человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежного шторма
23 февраля 2026 13:46

Более 60 млн человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежного шторма

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны
23 февраля 2026 13:45

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны