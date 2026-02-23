Каллас призвала сократить армию РФ

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала европейских министров требовать от России сокращения армии, но не назвала желаемую численность российских войск. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, ограничения должны быть взаимными и касаться также Украины.

Каллас отметила, что не ожидает мира в ближайшие месяцы, и призвала страны ЕС выработать единые требования к России в случае переговоров. По ее словам, ЕС должен добиваться от Москвы максимальных уступок, чтобы в итоге получить хоть что-то.

Она также отметила, что на заседании министры обсудят 20-й пакет санкций, по которому она не ожидает прогресса, и финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое еще не согласовано.

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