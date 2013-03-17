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В Калифорнии гонщик сбил насмерть двух человек

17 марта 2013 16:21
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Новости США. Во время тренировочного заезда в калифорнийском Мэрисвиле 17-летний американский гонщик потерял управление, вылетел с трассы. Скорость гоночного болида превысила 140 километров в час.

Жертвами несчастного случая стали 68-летний мужчина и 14-летний подросток. Как сообщают американские СМИ, пенсионер погиб на месте происшествия, подросток от полученных травм скончался в больнице. Водитель не пострадал.

Напомним, в конце февраля сразу две страшные аварии произошли на автогонках в США. Сначала при входе в поворот столкнулись 10 машин. Автомобиль 20-летнего новичка Кайла Ларсона задымился, потерял управление и на огромной скорости врезался в проволочное заграждение. Колеса и обломки машины полетели на заполненную зрителями трибуну. Одно из колес, оторвавшихся от автомобиля, перелетело через защитную сетку и упало на ближнюю трибуну, в самую гущу зрителей. По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшего колеса.

Организаторам пришлось на 20 минут остановить гонку. Однако за пять кругов до финиша столкнулись ещё 13 машин. По свидетельству очевидцев, катастрофа произошла, когда лидер гонки попытался блокировать дорогу конкуренту, который намеревался пойти на обгон. Их столкновение вызвало цепную реакцию.

# происшествия # Авария в США

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