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В Беларуси можно было наблюдать северное сияние после Хавьера!

18 марта 2013 08:36
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия снежной стихии. Накануне на дороги республики было выведено более 10 тысяч единиц техники и 30 тысяч  работников. Все службы в борьбе с непогодой сработали четко: энергетики менее чем за сутки восстановили подачу света в пострадавших районах.  На помощь специалистам приходят простые горожане. В воскресенье на уборку дворов от снега вышли более 30 тысяч минчан. А в Борисове в рядах трудового десанта оказались студенты. Причем, убрав территорию своего учебного заведения молодые люди отправились в соседние дворы.

Дополнительный транспорт курсирует по городским маршрутам Минска сегодня. Решение увеличить количество подвижного состава было принято накануне. Это связано с тем, что машины многих автомобилистов заметены снегом и добраться до работы стало достаточно проблематично. В целом городской общественный транспорт работает в штатном режиме и по расписанию.

Погода преподносит и приятные сюрпризы. Так сегодня ночью в Беларуси можно было наблюдать  полярное сияние. Увидеть редкое небесное явление смогли жители Бреста и Гродно. Оно вызвано мощной вспышкой на Солнце. Безоблачная морозная погода позволила любителям астрономии наблюдать и комету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: Лебедева Татьяна, Мечинский Виталий, Анджей Трубицкий

 

# происшествия # Погода в Беларуси

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