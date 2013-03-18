В Беларуси можно было наблюдать северное сияние после Хавьера!

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия снежной стихии. Накануне на дороги республики было выведено более 10 тысяч единиц техники и 30 тысяч работников. Все службы в борьбе с непогодой сработали четко: энергетики менее чем за сутки восстановили подачу света в пострадавших районах. На помощь специалистам приходят простые горожане. В воскресенье на уборку дворов от снега вышли более 30 тысяч минчан. А в Борисове в рядах трудового десанта оказались студенты. Причем, убрав территорию своего учебного заведения молодые люди отправились в соседние дворы.

Дополнительный транспорт курсирует по городским маршрутам Минска сегодня. Решение увеличить количество подвижного состава было принято накануне. Это связано с тем, что машины многих автомобилистов заметены снегом и добраться до работы стало достаточно проблематично. В целом городской общественный транспорт работает в штатном режиме и по расписанию.

Погода преподносит и приятные сюрпризы. Так сегодня ночью в Беларуси можно было наблюдать полярное сияние. Увидеть редкое небесное явление смогли жители Бреста и Гродно. Оно вызвано мощной вспышкой на Солнце. Безоблачная морозная погода позволила любителям астрономии наблюдать и комету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: Лебедева Татьяна, Мечинский Виталий, Анджей Трубицкий