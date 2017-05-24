В Сенненском районе в лобовом столкновении погибла 17-летняя девушка, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Смертельная авария в Сенненском районе. На 15-м километре автодороги Богушевск – Коковчино – Немойта столкнулись Ford Focus и «Нива». По предварительной информации, девушка за рулем иномарки на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла контроль над управлением, допустила занос машины и выехала на встречку.

17-летняя девушка, которая ехала на переднем сидении Ford, скончалась на месте. Ее тело из салона автомобиля извлекли спасатели.