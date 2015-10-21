Заказное убийство в Речице: жизнь 34-летней жены муж оценил в $5 тысяч

Новости Беларуси. В деле о заказном убийстве 34-летней жительницы Речицы поставлена точка. 16 апреля 2015 года потерпевшую с признаками насильственной смерти во дворе частного домовладения обнаружила мать.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления был задержан супруг погибшей. На допросе в качестве подозреваемого мужчина категорически отрицал свою причастность к убийству жены. На следующий день благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска был установлен и задержан еще один подозреваемый – житель Речицкого района, 1965 года рождения.

В ходе следствия выяснилось, что еще в 2014 году житель Речицы принял решение об умышленном лишении жизни своей супруги.

Мужчина хотел заполучить имущество, приобретенное в браке. В начале 2015 года мужчина предложил совершить убийство ранее судимому брату своей первой жены. За жизнь нынешней супруги заказчик предложил $5 тысяч.

При этом был тщательно разработан план совершения преступления, но реализовать его удалось со второй попытки.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

В назначенное утро супруг потерпевшей уехал из дома на автомобиле с личным водителем. Обеспечивая себе алиби, встречался со многими людьми. Около 8.30 второй обвиняемый под видом работника газовой службы проник в его дом и попросил хозяйку показать во дворе газовый счетчик. Когда женщина вышла из дома, злоумышленник напал на нее и нанес многочисленные удары принесенным ножом.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Убедившись в ее смерти, мужчина инсценировал ограбление: сорвал с жертвы золотые украшения, вернулся в дом и разбросал по комнатам вещи. Через несколько часов после убийства получил от заказчика часть обещанной суммы. На следующий день обвиняемый, который, кстати, работал в ритуальной службе, невозмутимо забирал из морга тело убитой им женщины.

Уголовное дело уже направлено в суд.