В Круглом загорелось здание из-за попадания молнии
Новости Беларуси. Вечером 29 июля в городе Круглое Могилёвской области произошло загорание в жилом доме.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля дома. Соседи сказали, что внутри может находится человек.
Звено газодымной службы вошло в помещение, где был обнаружен 73-летний житель дома. Гражданина вывели наружу. Помощь медработников мужчине не потребовалась. Его 68-летная супруга, которая является владелицей дома, в момент происшествия отсутствовала.
Пожар был потушен. Огнём уничтожена кровля, повреждено перекрытие дома. Никто не пострадал.
Выясняется причина пожара. Рассматривается версия попадания в здание молнии.
Летом 2018 года под Брестом сгорели пять тонн соломы.
Вероятная причина пожара – молния (подробнее здесь).