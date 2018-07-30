В Круглом загорелось здание из-за попадания молнии

Новости Беларуси. Вечером 29 июля в городе Круглое Могилёвской области произошло загорание в жилом доме. По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля дома. Соседи сказали, что внутри может находится человек.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Звено газодымной службы вошло в помещение, где был обнаружен 73-летний житель дома. Гражданина вывели наружу. Помощь медработников мужчине не потребовалась. Его 68-летная супруга, которая является владелицей дома, в момент происшествия отсутствовала.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Пожар был потушен. Огнём уничтожена кровля, повреждено перекрытие дома. Никто не пострадал.

Фото: Могилёвское ОУМЧС