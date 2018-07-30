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В Круглом загорелось здание из-за попадания молнии

30 июля 2018 08:23
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Новости Беларуси. Вечером 29 июля в городе Круглое Могилёвской области произошло загорание в жилом доме.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля дома. Соседи сказали, что внутри может находится человек.  

В Круглом загорелось здание из-за попадания молнии -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Звено газодымной службы вошло в помещение, где был обнаружен 73-летний житель дома. Гражданина вывели наружу. Помощь медработников мужчине не потребовалась. Его 68-летная супруга, которая является владелицей дома, в момент происшествия отсутствовала.  

В Круглом загорелось здание из-за попадания молнии -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Огнём уничтожена кровля, повреждено перекрытие дома. Никто не пострадал.  

В Круглом загорелось здание из-за попадания молнии -7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Выясняется причина пожара. Рассматривается версия попадания в здание молнии.  

Летом 2018 года под Брестом сгорели пять тонн соломы.  

Вероятная причина пожара – молния (подробнее здесь).  

# Пожар # происшествия

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