В Витебске токарь стрелял в девушку, чтобы обратить на себя внимание

Новости Беларуси. 30-летний мужчина выстрелил в проходящую мимо девушку и ранил её в бедро, после чего принялся палить в окно продовольственного магазина. Когда хулигана задержали, он объяснил, что стрелял, потому что хотел обратить на себя внимание девушки.

Александр Дедюро, помощник прокурора города Витебска («Комсомольской правде»):

Суд расценил действия мужчины как особо злостное хулиганство. Ему назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы. При назначении наказания суд учёл, что обвиняемый один воспитывает семилетнюю дочь. Пистолет, из которого он стрелял, изъят и передан в комиссию по работе с имуществом, обращенным в доход государства.

К слову, в Беларуси участились случаи стрельбы из пневматического оружия. Так, минувшей осенью в Вилейке неизвестный стрелял по автомобилю – повредил боковую форточку, а в Бресте молодой мужчина и вовсе открыл стрельбу по прохожим. Аналогичное происшествие в Молодечно молодые люди из пневматического оружия устроили пальбу по автобусам. На следующий день стрелков задержали. Парни рассказали, что, устав от компьютерных игр, решили найти себе другое развлечение.

Приобрести «пневматику» в Беларуси не составляет труда. Согласно действующему законодательству, пистолеты и винтовки с небольшой мощностью даже не считаются оружием. А некоторые «стволы» посерьёзнее не нуждаются в регистрации, при их покупке не требуют даже паспорт. Специалисты утверждают: нанести тяжкие телесные повреждения можно и «заводским» вариантом пневматики. Единственный выход – вывести этот тип оружия из неконтролируемого оборота (смотрите видео).

Эдуард Сенькевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Палата представителей принимала проект закона, в котором запрещался оборот травматического оружия. Дальше надо идти, потому что факты говорят о том, что применение этого оружия причиняет телесные повреждения, то есть вред здоровью граждан. Вот это самое главное.