34-летнего таксиста убили в Гомеле. Преступник нанёс 10 ножевых ранений и угнал машину

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует убийство 34-летнего таксиста. Возбуждено уголовное дело. Преступник объявлен в розыск.

Тело мужчины с колото-резаными ранами обнаружили в воскресенье около полуночи. Его автомобиль «Опель-Омега» нашли в километре от места трагедии.

Гомельская правда:

Лежащего на обочине человека заметил проезжавший мимо водитель. Потерпевший был индивидуальным предпринимателем и на своем автомобиле занимался извозом в одной из частных транспортных фирм.

В сентябре прошлого года аналогичное преступление было совершено в Витебске. Напомним, тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашёл его коллега на следующий день после преступления. Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон (смотрите видео).

Через несколько дней в Витебске задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 40-летний безработный житель Витебска, ранее судимый за угон автомобиля. В своё время он работал в службе такси.