В Бресте школьник обстрелял автобус из пневматики: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Вместо мишени – общественный транспорт. В Бресте открыли стрельбу из пневматики прямо по рейсовому автобусу. Инцидент произошел на рассвете. Рассмотреть хулигана водителю не удалось, так как было еще темно.

Позже милиционеры установили, что снайпером оказался подросток, ученик одной из местных школ. Выстрелом он разбил боковое стекло автобуса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Талатынник, заместитель начальника Московского РОВД Бреста по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Установить преступника нам помогла система видеонаблюдения на близлежащем магазине. Мы получили хорошие ориентировки и по приметам нашли его в одном из учебных заведений. Ранее преступлений такого характера на территории нашего района не случалось. Это первый случай, когда из пневматического пистолета был расстрелян автобус.

В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальная ответственность предусматривает 3 года лишения свободы.