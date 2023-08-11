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В Сирии молодые специалисты открывают бизнес, потому что не могут найти работу по профессии

11 августа 2023 09:04
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Новости Сирии. Выпускники Сирии меняют профессию: малый бизнес становится источником дохода для вчерашних студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ная Диоп стоматолог по профессии. Получила диплом и поняла, что эта профессия не принесет ей дохода. И нашла другое дело. Теперь девушка занимается изготовлением аромасвечей и мыла. Шаг вынужденный, признается выпускница.

В Сирии молодые специалисты открывают бизнес, потому что не могут найти работу по профессии -1

Ная Диоп, жительница Сирии:
Я бы с удовольствием посвятила себя стоматологии, если бы это приносило деньги. Я могла бы открыть клинику, например. Но у врачей мало работы. Поэтому я решила сменить профессию.

В Сирии молодые специалисты открывают бизнес, потому что не могут найти работу по профессии -4

Сирия несколько лет борется с экономическим кризисом. Ситуацию усугубляет нестабильная политическая обстановка в стране. Люди озабочены поиском средств к существованию, вопросы здоровья ушли на второй, если не на третий план.

# Экономический кризис # Новости Сирии # Фотофакт

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