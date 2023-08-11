В Сирии молодые специалисты открывают бизнес, потому что не могут найти работу по профессии

Новости Сирии. Выпускники Сирии меняют профессию: малый бизнес становится источником дохода для вчерашних студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ная Диоп стоматолог по профессии. Получила диплом и поняла, что эта профессия не принесет ей дохода. И нашла другое дело. Теперь девушка занимается изготовлением аромасвечей и мыла. Шаг вынужденный, признается выпускница.

Ная Диоп, жительница Сирии:

Я бы с удовольствием посвятила себя стоматологии, если бы это приносило деньги. Я могла бы открыть клинику, например. Но у врачей мало работы. Поэтому я решила сменить профессию.