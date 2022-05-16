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В США снова участились случаи стрельбы. Вот последние

16 мая 2022 10:54
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Новости США. Стрельба произошла в Техасе на одном из местных рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, между двумя группами людей началась ссора. В результате двое погибли, трое ранены.

Пожилой азиат из Лас-Вегаса устроил стрельбу в американской церкви – подробности здесь.

В США снова участились случаи стрельбы. Вот последние-1

В последнее время в США участились подобные случаи. Еще одна трагедия произошла 15 мая. 18-летний молодой человек открыл огонь в супермаркете. Погибли 10 человек. Трое ранены. Как заявили власти, причиной произошедшего стала расовая ненависть, так как из 13 пострадавших 11 были темнокожими. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Эта статья предусматривает пожизненное заключение.

# Стрельба в США # Фотофакт

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