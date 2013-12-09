В Индонезии пригородный поезд столкнулся с бензовозом, который затем взорвался. 4 человека погибли

Новости Индонезии. В столице Индонезии Джакарте пригородный поезд столкнулся с бензовозом. Грузовик, принадлежащий государственной нефтяной и газовой компании, перевозил канистры с бензином, в результате чего удар вызвал мощный взрыв. Огнем были объяты два вагона состава.

На данный момент известно, что погибли четыре человека. Число пострадавших пока остается неизвестным, так как спасательные работы продолжаются. Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с бушующим пламенем.

Инцидент произошел в час пик, и в вагонах было много людей. Из-за взрывной волны двери первых двух вагонов заклинило и людям пришлось их взламывать до приезда пожарных самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.