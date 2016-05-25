«В учебный класс, закрыв за собой дверь, зашел учащийся 9 класса гимназии»: подробности нападения на учителя

Новости Беларуси. Врачи оценивают состояние 57-летней женщины как стабильно тяжелое. Накануне вечером следователи смогли ее допросить.

Заявление Следственного комитета Республики Беларусь:

Педагог пояснила, что 23 мая в районе 8 часов 30 минут в учебный класс, предварительно закрыв за собой дверь, зашел учащийся 9 класса гимназии. Подросток подошел к ней, нанес несколько ударов ножом в область шеи, после чего вышел из аудитории. В настоящее время следствием в целях всестороннего и полного выяснения всех обстоятельств по уголовному делу в отношении подростка назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, шокирующее происшествие произошло в 74-ой столичной гимназии утром в понедельник.

Школьник нанес педагогу несколько ударов в область шеи. Артерию подросток чудом не задел.



Ученики гимназии говорят, что педагог «очень требовательная, но справедливая». Учительница русского языка и литературы в профессии больше четверти века.



Девятиклассник в гимназии на хорошем счету. Агрессии не проявлял. С дисциплиной проблем никогда не возникало. Приятели рассказывают: он учился на «отлично» по всем предметам, кроме русского языка.

Что толкнуло школьника на такой поступок, предстоит выяснить следователям.

Тем временем, Министерство внутренних дел предлагает усилить меры безопасности в школах. Соответствующие поправки будут внесены в законодательство. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Игорь Шуневич. Здесь подробнее.