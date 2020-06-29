По факту некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту поступления некачественной воды в водопровод в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.