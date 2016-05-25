На пожаре в общежитии в Минске серьезно пострадала женщина, 30 человек эвакуированы

Новости Беларуси. Что стало причиной пожара, предстоит установить. Среди наиболее вероятных версий – неосторожное обращение с огнем при курении.



Возгорание произошло в комнате на втором этаже общежития ОАО «МТЗ» поздно вечером.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Через 3 минуты на месте вызова были первые подразделения МЧС. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание имущества на площади 4 м2 в одной из комнат. Из общежития спасателями эвакуированы 30 человек. Пожар локализован в 22-31, ликвидирован подразделениями МЧС в 22-38. В результате пожара повреждены предметы мебели, закопчена комната и общий коридор.



В бессознательном состоянии в коридоре была обнаружена женщина. С ожогами головы, шеи, туловища, верхних конечностей 1-3-й степени (40% тела) и отравлением продуктами горения пострадавшая доставлена в больницу.