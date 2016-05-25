Министр внутренних дел предложил усилить меры безопасности в школах

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел предлагает усилить меры безопасности в школах. Соответствующие поправки будут внесены в законодательство. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Игорь Шуневич.

Поводом для заявления послужил недавний инцидент в 74-ой столичной гимназии. Там на учителя русского языка и литературы напал девятиклассник. Школьник нанес ей несколько ударов в область шеи. Потерпевшую госпитализировали, подросток был задержан. Правоохранители нашли нож, которым была травмирована педагог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Есть мировая практика реагирования на такие случаи, защиты преподавателей. Это внутренняя охрана школы, система обеспечения безопасности жизнедеятельности учебного заведения, в том числе педагогов. Это, в целом, не милицейская проблема, как я считаю, – больше социально-педагогическая. Но то, что мы должны участвовать в ее решении, безусловно. Какие-то барьеры, рубежи для этого нужно создавать или механизмы контроля за поведением учеников.