Трехлетний мальчик утонул в колодце в Березовском районе: кто ответит за смерть малыша?

Новости Беларуси. В тот вечер трехлетний малыш гулял на улице с 11-летним мальчиком. В какой-то момент малыш поднял деревянный щит люка и сорвался вниз. Глубина колодца – около метра.

Все произошло на глазах у друга.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

В колодце находилась вода, глубина составляла около 1 метра. Друг ребенка, который стал очевидцем произошедшего, позвал бабушку. Она достала мальчика из колодца, однако он был уже мертв. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате утопления.



Как рассказали в Следственном комитете, трехлетний мальчик в последнее время жил вместе с бабушкой, ходил в детский садик. Его мама месяц назад устроилась на работу в Бресте, к ребенку приезжала на выходные.

Соседи говорят: семья – образцовая.

После ряда проверочных мероприятий в отношении 64-летнего мастера канализационного хозяйства агрогородка Пески возбудили уголовное дело за служебную халатность. Он был ответственным за безопасность сооружений на данном участке. И, по имеющейся информации, специалист прекрасно знал о проблеме, но ничего не предпринял.



Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По имеющимся сведениям, должностное лицо заведомо знало о том, что колодец внеплощадной сети хозяйственно-питьевого водопровода не снабжен плотноприлегающей крышкой люка. Этим оно проявило недобросовестность и небрежность к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло гибель малолетнего.