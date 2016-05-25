В Лунинецким районе 15-летний подросток погиб под грузовым поездом

Новости Беларуси. Трагедия произошла в понедельник поздно вечером. Состав только что отправился со станции и ехал в сторону Ситницы с небольшой скоростью. Машинист рассмотрел вдалеке силуэт человека и стал сигналить.
Подросток дождался приближения поезда и лег на рельсы.
Остановить машину было уже невозможно.
Известно, что погибший заканчивал первый курс Лунинецкого колледжа сельхозпроизводства, был единственным ребенком в семье.
Что толкнуло мальчика на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям.
По словам одногруппников, мальчик был замкнутым, со сверстниками общался мало. У преподавателей он был на хорошем счету, с ним никогда не возникало проблем, ни по учебе, ни по дисциплине.
СК о трагедии – здесь подробнее.