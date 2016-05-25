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В Лунинецким районе 15-летний подросток погиб под грузовым поездом

25 мая 2016 11:28
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в понедельник поздно вечером. Состав только что отправился со станции и ехал в сторону Ситницы с небольшой скоростью. Машинист рассмотрел вдалеке силуэт человека и стал сигналить.

Подросток дождался приближения поезда и лег на рельсы.

Остановить машину было уже невозможно.

Известно, что погибший заканчивал первый курс Лунинецкого колледжа сельхозпроизводства, был единственным ребенком в семье.

Что толкнуло мальчика на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям.

По словам одногруппников, мальчик был замкнутым, со сверстниками общался мало. У преподавателей он был на хорошем счету, с ним никогда не возникало проблем, ни по учебе, ни по дисциплине.

СК о трагедии – здесь подробнее.

# происшествия # Самоубийство

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