В Лунинецким районе 15-летний подросток погиб под грузовым поездом

Новости Беларуси. Трагедия произошла в понедельник поздно вечером. Состав только что отправился со станции и ехал в сторону Ситницы с небольшой скоростью. Машинист рассмотрел вдалеке силуэт человека и стал сигналить.

Подросток дождался приближения поезда и лег на рельсы.

Остановить машину было уже невозможно.

Известно, что погибший заканчивал первый курс Лунинецкого колледжа сельхозпроизводства, был единственным ребенком в семье.

Что толкнуло мальчика на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям.

По словам одногруппников, мальчик был замкнутым, со сверстниками общался мало. У преподавателей он был на хорошем счету, с ним никогда не возникало проблем, ни по учебе, ни по дисциплине.