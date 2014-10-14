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В Скиделе 54-летняя велосипедистка погибла под колесами прицепа «КАМАЗа»

14 октября 2014 09:23
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Новости Беларуси. В Скиделе 13 октября груженый сахарной свеклой автопоезд сбил велосипедистку. Она попала под правое колесо прицепа.

Женщина скончалась на месте. Трагедия произошла на глазах у ее сына.

Водитель «КАМАЗа» даже не сразу понял, что произошло. Машина успела свернуть на другую улицу, прежде чем остановилась.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Скорее всего, женщина выезжала от продовольственного магазина.
В конце этого месяца ей должно было исполниться 55 лет.

ДТП с участием велосипедистов, к сожалению, происходят нередко. Так, в Брестской области 32-летний житель Пинска на «Фольксваген-Пассат» сбил велосипедиста, двигавшегося попутно. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. А в Гомеле рейсовый автобус сбил 12-летнего велосипедиста на регулируемом переходе, после чего столкнулся с автомобилем, двигавшимся навстречу. Смотрите видео.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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