В Толочинском районе «черные копатели» достают из-под земли медный кабель вдоль дорог и около домов

Новости Беларуси. Почти детективная история разыгралась в Витебской области. В Толочинском районе «черные копатели» атаковали обочины местных дорог. В поле зрения охотников за драгметаллами попала даже «олимпийка» – трасса Брест – Москва, которая вроде как все всегда на виду. Так что же ищут «кроты» (именно так их называют местные жители) и почему всякий раз уходят безнаказанными?

Сергей Кваченко, главный инженер дорожно-эксплуатационного участка (Толочин):

Нам нужно для того, чтобы это сравнять, запикировать, засеять траву, разровнять, около 30 миллионов.

Сергей Константинович лишь приблизительно прикидывает, в какую сумму выльется вынужденный ремонт участка дороги. Вдоль этого моста, как, впрочем, и на самом сооружении, неизвестные вырыли траншею глубиной более метра. В срочном порядке такие последствия приходится устранять дорожникам. Ведь дело даже не столько в деньгах.

Сергей Кваченко, главный инженер дорожно-эксплуатационного участка (Толочин):

После того, как пойдут дожди, начнутся размывы. Начнет размываться обочина. Потом начнутся проломы обочины асфальтированной. Барьерное ограждение, которое стоит, тоже может наклониться. Это все для безопасности движения. Вплоть до того, что транспорт, движущийся по проезжей части, может упасть.

А вот и совсем свежая траншея. Обнаружили ее только 13 октября. В минувшие выходные здесь кто-то хорошо «потрудился». Причем работали, судя по ширине и глубине траншеи, не техникой, а лопатами. И умудрились, никому не попав на глаза, прорыть метров 70. Так что же за клад ищут люди, которые так быстро и умело работают вдоль дорог?

Александр Эколович, бывший начальник Толочинского районного узла связи:

Это исторический кабель – симметричный кабель связи. Немецкого производства. Ложился сразу после войны, еще пленные клали. Диаметр жил, если у нормального кабеля максимум 1,2, то там 1,4.

А это значит, что 1 метр такого кабеля содержит примерно 15 килограммов меди. Столько же весит и свинцовая оболочка. Итого в пункте приема цветных металлов за такой объем заплатят приблизительно полтора миллиона белорусских рублей.

Несложно предположить, сколько удалось достать металла в «свежей» 70-метровой траншее.

Лжеархеологи обнаглели до такой степени, что не побоялись копать даже возле жилых домов. Например, вдоль 50-метрового забора. Правда, траншею уже практически закопали. Осталась одна яма.

Однако, несмотря на очевидные факты, местные жители отмахиваются: мол, моя хата с краю – ничего не знаю. И это при том, что копали аккурат возле их, крайней, хаты.

Местный житель:

Вообще не видел, ночью копали. Подозрительные люди? Без понятия.

Говорить с журналистами о копателях, как выяснилось в приватной беседе, многие местные жители боятся. Ведь в адрес тех, кто столкнулся лицом к лицу с ночными «кротами», по слухам, даже поступали угрозы.

Сергей Барвянков, начальник Толочинского РОВД:

В прошлом году нами были изобличены лица. Это местные жители Толочинского района 1990, 1991 и 1992 годов рождения, за что они были подвергнуты административному взысканию. В настоящий момент проводятся также проверочные действия, комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к раскопкам.

Вот только максимальный штраф, который получат нарушители, не превысит полутора миллионов. Аккурат такую сумму копатели имеют только с 1 метра того самого кабеля. Дорожникам же придется обращаться в суд, чтобы взыскать десятки миллионов, потраченных на восстановление испорченных обочин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.