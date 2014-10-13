Очередной побег из Могилёвского спецучилища: двое подростков в розыске

Новости Беларуси. В Могилеве из спецучилища закрытого типа вновь сбежали подростки. ЧП произошло накануне вечером, сообшили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое воспитанников покинули территорию заведения, когда провожали приехавших к ним родственников.

По словам правоохранителей, ранее эти ребята неоднократно самовольно уходили из дома. Сейчас беглецов ищут, однако личные данные их не разглашаются.

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома:

Управлением внутренних дел в части своей компетенции принимаются меры в отношении данного учреждения образования в связи с тем, чтобы наладить должное обеспечение ограничения выхода подростков, их безопасности. Дело в том, что сотрудниками органов внутренних дел, независимо от ситуации, всегда будут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти каждого подростка, обеспечить безопасность его жизни и здоровья, возвратить его в учреждение.

К слову, это уже четвертый побег учащихся из этого училища.

Менее месяца назад (26 сентября) заведение самовольно покинули более 30 подростков. Большинство «трудных» парней сотрудники милиции задержали в эту же ночь, некоторые вернулись сами. Через сутки после ЧП в розыске находились 12 человек. Последнего беглеца задержали в Минске через 8 дней после побега.